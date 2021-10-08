Фьюри впечатлен австралийскими супертяжеловесами

«Цыганский Король» видит большое будущее у представителей «королевского» дивизиона из Австралии

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) рассказал в интервью журналисту Бену Деймону о том что видит большое будущее у супертяжеловесов из Австралии. «Цыганский Король» тренировался вместе с 29-летним Джозефом Гудоллом в Лас-Вегасе, и по словам британца он был впечатлен.

Фьюри цитирует портал foxsports.com.au.

«Джо очень хорошо выглядит, мне удалось понаблюдать за его спаррингами. Он очень талантливый молодой боксер. Еще у вас есть Джастис Хани, и он тоже очень хорошо выглядит. Я знаю что в Австралии сейчас процветает супертяжелая категория. Мне удалось посмотреть бой Пола Галлена против Хани, Галлен очень смелый, у него есть яйца и я уважаю его».

Тайсон Фьюри в предстоящей трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) намерен победить американца необычным способом.