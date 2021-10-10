Фьюри впервые в карьере защитил звание чемпиона мира

«Цыганский король» нокаутировал Деонтея Уайлдера

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Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) впервые в карьере защитил звание чемпиона мира.

«Цыганский король» является двукратным чемпионом мира, однако защита пояса в бою против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) стала дебютной для него.

Дело в том, что впервые Фьюри стал чемпионом мира в 2015 году, победив Владимира Кличко. Впоследствии британец должен был защищать титулы от украинца, однако ушел в депрессию и добровольно отказался от поясов.

В 2020 году в бою против все того же Уайлдера Фьюри во второй раз стал чемпионом мира. И вот теперь впервые защитил этот статус.

Напомним, Фьюри считает себя лучшим супертяжеловесом современности.

Сейчас в прессе активно обсуждает теоретический бой «Цыганского короля» против Александра Усика (19-0, 13 КО). Большинство экспертов уверены, что Фьюри слишком габаритный для украинца, однако промоутер Усика, наоборот, считает британца «сладкой булочкой» для Усика.