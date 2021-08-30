Фьюри вызвал на поединок Джейка Пола

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 20
Сейчас 5
Сегодня 9
Завтра 0
Футбол (14 событий из 24) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Окончен
18:30 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Труа - Монако 1:2 Окончен
18:00 Лилль - Монпелье 2:1 Окончен
21:45 Реймс - ПСЖ 0:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Боруссия Мёнхенгладбах 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Дженоа - Наполи 1:2 Окончен
21:45 Милан - Кальяри 4:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Барселона - Хетафе 2:1 Окончен
23:00 Атлетико - Вильярреал 2:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Десна - Верес 0:4 Окончен
17:00 Минай - Шахтер 1:1 Окончен
19:30 Заря - Ворскла 1:0 Окончен
19:30 Рух - ФК Львов 1:0 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
15:35 Векше - Фиштаун Пингвинз 5:0 Окончен
18:05 Айсберен - Шеллефтео 3:5 Окончен
18:45 Фрибург Готтерон - Слован 5:2 Окончен
19:00 ТПС - Спарта Прага 2:3 Окончен
19:05 Лександс - Оцеларжи 3:2 Окончен
20:45 Лугано - Таппара 3:6 Окончен
Теннис (5 событий из 15) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
18:00 Иржи Веселы - Кевин Андерсон 0:0 1-й сет
18:00 Евгений Донской - Felix Auger Aliassime 0:0 1-й сет
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
18:00 Донна Векич - Гарбин Мугуруса 0:0 1-й сет
18:00 Камила Гиорги - Симона Халеп 0:0 1-й сет
18:00 Маяр Шериф - Ангелина Калинина 0:0 1-й сет
Теннис (9 событий из 60) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
18:00 Иржи Веселы - Кевин Андерсон 0:0 1-й сет
18:00 Симон Жиль - Alejandro Davidovich Fokina -:- Отменен
18:00 Евгений Донской - Felix Auger Aliassime 0:0 1-й сет
19:15 Марин Чилич - Филипп Кольшрайбер -:- Запланирован
19:15 Джон Иснер - Brandon Nakashima -:- Запланирован
WTA 2021 (US Open, New York, USA)
Календарь Таблица
18:00 Донна Векич - Гарбин Мугуруса 0:0 1-й сет
18:00 Камила Гиорги - Симона Халеп 0:0 1-й сет
18:00 Маяр Шериф - Ангелина Калинина 0:0 1-й сет
19:00 Мэдисон Кейз - Слоан Стивенс -:- Запланирован
нет важных матчей

Фьюри вызвал на поединок Джейка Пола

Брат чемпиона мира уверен, что у блогера нет оснований для отказа от боя

Бокс Профессиональный бокс
16:58
Фьюри вызвал на поединок Джейка Пола
Томми Фьюри / Фото: boxingscene.com

Младший брат чемпиона супертяжелого веса Тайсона Фьюри (30-0-1, 21) Томми Фьюри (7-0, 4 КО) вызвал на поединок видеоблогера Джейка Пола (4-0, 4 КО). Слова боксера приводмит портал BoxingScene.

«Очевидно, что я буду легкой прогулкой для Джейка Пола. Правда?

Значит, у него не может быть оправданий, чтобы не согласиться на бой со мной. Давай сделаем это, Джейк».

Напомним, ранее Томми Фьюри победил Энтони Тейлора, а Пол выиграл раздельным решением судей у Тайрона Вудли.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джейк Пол Томми Фьюри

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Кормье отреагировал на поражение Вудли в бою с Полом
Кормье отреагировал на поражение Вудли в бою с Полом
MMA
13:55
Вудли только в трех раундах выглядел убедительнее Пола
Вудли только в трех раундах выглядел убедительнее Пола
Бокс Профессиональный бокс
13:30
Нейт Диас: «Вудли и Пол – полный отстой»
Нейт Диас: «Вудли и Пол – полный отстой»
MMA
12:40
Джейк Пол обозвал Макгрегора алкоголиком и собрался выйти с ним на ринг
Джейк Пол обозвал Макгрегора алкоголиком и собрался выйти с ним на ринг
Бокс Профессиональный бокс
11:55
Хочет подзаработать? Макгрегор готов подраться с Джейком Полом
Хочет подзаработать? Макгрегор готов подраться с Джейком Полом
MMA
11:30
Джейк Пол выбросил больше ударов и был точнее в поединке с Вудли
Джейк Пол выбросил больше ударов и был точнее в поединке с Вудли
Бокс Профессиональный бокс
09:20

Новости: Бокс

«Это не боксерская тема, а рутина, связанная с организацией». Сиренко не особо верит в реванш Ломаченко с Лопесом
«Это не боксерская тема, а рутина, связанная с организацией». Сиренко не особо верит в реванш Ломаченко с Лопесом
Профессиональный бокс
17:40
Фьюри вызвал на поединок Джейка Пола
Фьюри вызвал на поединок Джейка Пола
Профессиональный бокс
16:58
Сиренко: «Будь Ломаченко в стопроцентных кондициях, у Лопеса, возможно, не было бы никаких шансов»
Сиренко: «Будь Ломаченко в стопроцентных кондициях, у Лопеса, возможно, не было бы никаких шансов»
Профессиональный бокс
16:37
Камбосос: «Вскоре я заберу у Лопеса 5 чемпионских поясов»
Камбосос: «Вскоре я заберу у Лопеса 5 чемпионских поясов»
Профессиональный бокс
15:37
Менеджер Паркера ожидает контракта на реванш с Чисорой
Менеджер Паркера ожидает контракта на реванш с Чисорой
Профессиональный бокс
14:50
Вудли только в трех раундах выглядел убедительнее Пола
Вудли только в трех раундах выглядел убедительнее Пола
Профессиональный бокс
13:30
Дюбуа: «Хочу бороться за титул чемпиона мира»
Дюбуа: «Хочу бороться за титул чемпиона мира»
Профессиональный бокс
13:25
Сиренко: «Не думаю, что в Украине кто-то из тренеров может похвастаться таким запасом знаний, как Башир»
Сиренко: «Не думаю, что в Украине кто-то из тренеров может похвастаться таким запасом знаний, как Башир»
Профессиональный бокс
12:43
Джейк Пол обозвал Макгрегора алкоголиком и собрался выйти с ним на ринг
Джейк Пол обозвал Макгрегора алкоголиком и собрался выйти с ним на ринг
Профессиональный бокс
11:55
Все новости

Популярные новости

Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Букмекеры изменили мнение о шансах Усика с Джошуа. Украинец – вновь большой андердог
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 22:45
29
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
1
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
6
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Джошуа рассказал о своих эмоциях после того, как нокаутировал Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 августа 13:24
18
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Дюбуа предсказал, кто победит в боях Джошуа - Усик и Фьюри - Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
27 августа 11:00
6
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Бокс Профессиональный бокс
26 августа 18:21
Все новости