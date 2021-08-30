Фьюри предостерегает Джошуа: «Никакой недооценки – Усик топовый боец»
Фьюри вызвал на поединок Джейка Пола
Брат чемпиона мира уверен, что у блогера нет оснований для отказа от боя
16:58
Томми Фьюри / Фото: boxingscene.com
Младший брат чемпиона супертяжелого веса Тайсона Фьюри (30-0-1, 21) Томми Фьюри (7-0, 4 КО) вызвал на поединок видеоблогера Джейка Пола (4-0, 4 КО). Слова боксера приводмит портал BoxingScene.
«Очевидно, что я буду легкой прогулкой для Джейка Пола. Правда?
Значит, у него не может быть оправданий, чтобы не согласиться на бой со мной. Давай сделаем это, Джейк».
Напомним, ранее Томми Фьюри победил Энтони Тейлора, а Пол выиграл раздельным решением судей у Тайрона Вудли.