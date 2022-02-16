Фьюри: «Я буду нацелен на поединок с Нганну, если побью Уайта и Усика»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в интервью YouTube-каналу Gareth A Davies заявил, что хочет в этом году победить Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) и Александра Усика (19-0, 13 КО), а затем сразиться с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну (17-3).

Я думаю, что бой с Нганну получится более вкусным и привлекательным, если в нем будет загвоздка. Вероятно, в обычном боксерском поединке у него нет шансов побить меня, если только он не нокаутирует меня одним ударом. Поэтому я задумываюсь о том, чтобы подраться в клетке в маленьких перчатках или вообще без них».