Фьюри: «Диллиан Уайт, у тебя есть три дня!»
Фьюри: «Я буду нацелен на поединок с Нганну, если побью Уайта и Усика»
«Цыганский Король» поделился своими амбициозными планами
16 февраля 21:40
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в интервью YouTube-каналу Gareth A Davies заявил, что хочет в этом году победить Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) и Александра Усика (19-0, 13 КО), а затем сразиться с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну (17-3).
«Безусловно, я всерьез говорю о поединке с Нганну. Я слышал, что он сейчас травмирован, поэтому не сможет драться. Возможно, мы сразимся в начале следующего года. Я буду нацелен на это, если побью Диллиана Уайта и Усика в бою за звание абсолютного чемпиона мира, так как я предсказываю, что Александр нокаутирует Джошуа в реванше и снова его побьет. Если я одолею двух этих парней, то буду стремиться подраться с Нганну в феврале или марте в Лас-Вегасе. Правда, нужно еще договориться по условиям.
Я думаю, что бой с Нганну получится более вкусным и привлекательным, если в нем будет загвоздка. Вероятно, в обычном боксерском поединке у него нет шансов побить меня, если только он не нокаутирует меня одним ударом. Поэтому я задумываюсь о том, чтобы подраться в клетке в маленьких перчатках или вообще без них».
Тайсон Фьюри ждет действий от Диллиана Уайта.
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