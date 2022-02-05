Фьюри назвал Джошуа старым бревном, а Усика сравнил с Мухаммедом Али
Фьюри: «Я был очень близок к бою с Усиком, но в последний момент появился Джошуа и захотел больше денег»
Чемпион WBC рассказал, почему сорвался бой за звание абсолютного чемпиона хэвивейта
05 февраля 21:55
Тайсон Фьюри / фото - Getty Images
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в интервью порталу ESPN обвинил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в срыве его потенциального боя с чемпионом WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Я был очень близок к бою с Усиком, но в последний момент появился Джошуа и захотел больше денег. Это он остановил всю сделку. Работать с этими парнями – сплошное безумие. Неприятное время для меня. Было слишком много возни. Это клоуны. Они говорят одно, а имеют в виду другое.Напомним, Фьюри сравнил Усика с Мухаммедом Али.
Кажется, сейчас все супертяжеловесы убегают в страхе. После того как они увидели уничтожение Деонтея Уайлдера в нашем последнем бою, я не верю, что они сейчас хотят иметь дело со мной».