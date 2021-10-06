Фьюри: «Я даже не помню, когда последний раз дро*ил. Но мой член будет в моих штанах все время»

«Цыганский король» – о подготовке к поединку с Уайлдером





Тайсон Фьюри / Фото - bleacherreport Обладатель титула по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заявил, что в подготовительном процессе к третьему поединку с бывшим чемпионом мира с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) обходится без сексуальной близости.



Цитирует Фьюри mirror.co.uk.



«Никаких потра*ушек перед боями? Нет, это миф, не верьте в это. Но мой член будет в моих штанах плюс-минус все время. Правда, возможно, он покажется после боя с Уайлдером».



«Я не верю в секс в тренировочном лагере. Я боец старой школы, и мне нравится оставаться хорошим и сильным, сохранять весь бензин в баке, а затем демонстрировать всю агрессию в ночь боя. Я не разряжаюсь даже раз в неделю, не говоря уже про семь раз в день. Я даже не помню, когда последний раз дро*ил».



Бой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября. Накануне Обладатель титула по версии WBC в супертяжелом дивизионе(30-0-1, 21 КО) заявил, что в подготовительном процессе к третьему поединку с бывшим чемпионом мира с(42-1-1, 41 КО) обходится без сексуальной близости.Цитирует ФьюриБой Фьюри – Уайлдер состоится 9 октября. Накануне боксеры обменялись угрозами в социальных сетях Победитель третьего поединка в следующем году может выйти на бой против украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира.









Владимир Кириченко