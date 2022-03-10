Фьюри: «Я думаю, что когда бой с Уайтом состоится, то вы получите настоящее удовольствие»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions признался, что с нетерпением ждет поединка против Диллиана Уайта (28-2, 19 КО).

Я думаю, что когда этот бой состоится, то вы получите настоящее удовольствие. Между нами нет никакой любви, и он мой бывший спарринг-партнер, которого я привык избивать. Я считаю, что он злится из-за этого. Я завоевал все пояса, а у него был только британский титул. Это тоже хороший пояс, но он не идет в сравнение с моими достижениями и 17 титулами, которые я завоевал по ходу.

Я очень рад вернуться в Англию, снова драться здесь. Прошло четыре года, и у меня будет хороший британский соперник. Домашнее противостояние всегда лучше, чем бой иностранца против британца. Поединки с Уайлдером были превосходными, фантастическими, но я не думаю, что можно затмить хорошее британское противостояние».