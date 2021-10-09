Фьюри: «Я хотел остановить Джошуа, но, увы, украинский мастер добрался до него раньше»

Тайсон Фьюри / фото - Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) сожалеет о том, что чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) победил Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) раньше, чем он. Цитирует Фьюри портал BoxingScene.

Случившееся с Джошуа – это ужасный стыд. Это просто уничтожило наш с ним бой. Но у каждого в жизни свой крест, каждый сам решает, как его нести. Для Джошуа это еще один крест, с которым ему нужно разобраться.

Я думаю, что ему следует посмотреть мой бой со Стивом Каннингемом и применить эту тактику, чтобы побить Усика. Нужно продолжать идти вперед и выбрасывать тяжелые удары, тренировать это и выполнить план на бой в день поединка».