Фьюри: «Я хотел остановить Джошуа, но, увы, украинский мастер добрался до него раньше»
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) сожалеет о том, что чемпион WBA, WBO и IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) победил Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) раньше, чем он. Цитирует Фьюри портал BoxingScene.
«Когда у вас есть соперник, и все говорят о вашем поединке, а затем внезапно этот соперник падает, то кажется, что ты хочешь поднять его и вернуть на пьедестал, чтобы он мог подраться с тобой. Я хотел остановить Джошуа, но, увы, украинский мастер добрался до него раньше. Поэтому здесь я мало что могу сделать.
Случившееся с Джошуа – это ужасный стыд. Это просто уничтожило наш с ним бой. Но у каждого в жизни свой крест, каждый сам решает, как его нести. Для Джошуа это еще один крест, с которым ему нужно разобраться.
Я думаю, что ему следует посмотреть мой бой со Стивом Каннингемом и применить эту тактику, чтобы побить Усика. Нужно продолжать идти вперед и выбрасывать тяжелые удары, тренировать это и выполнить план на бой в день поединка».
Напомним, Боб Арум сравнил Фьюри с Мухаммедом Али.
Результаты взвешивания Фьюри и Уайлдера.
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