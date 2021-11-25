Фьюри: «Я нанесу острый и точный удар в челюсть, после которого Джейк Пол упадет»
Британский боксер Томми Фьюри (7-0, 4 КО) прокомментировал упреки видеоблогера Джейка Пола (4-0, 3 КО) о том, что тот не занимается раскруткой их боя. Слова боксера приводит boxing247.com.
«Хайп не побеждает в драках. Балабольством не выиграешь в поединке. Нужно быть подготовленным и хорошим бойцом, чтобы побеждать. Именно этим я занимаюсь. Я не активничаю в социальных сетях, потому что у меня есть другая работа.
Меня не волнует, что Джейк думает, делает или говорит. Это все не важно, потому что когда он 18-го декабря войдет в ринг, то поймет, что напротив него не ютубер, не баскетболист и не бывший боец UFC. Я нанесу острый и точный удар в челюсть, после которого он упадет.
Я вам обещаю, что после пятого или шестого раунда он скажет своему тренеру, чтобы забрал его. Для меня это легкие деньги. Спасибо, что принял бой. Я будто выиграл в лотерею или будто ограблю банк, и меня не посадят за это в тюрьму».
Напомним, Фьюри и Пол проведут поединок 18 декабря в Тампе.