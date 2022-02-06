Фьюри: «Я нарежу Уайта, словно сыр»

Тайсон Фьюри / фото - Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) поделился ожиданиями от обязательной защиты титула от Диллиана Уайта (28-2, 19 КО). Цитирует Фьюри портал ESPN.

Я думаю только о предстоящем поединке, никогда не смотрю соперникам за спину. В супертяжелом весе все может мгновенно измениться. Ничего не гарантировано, пока ты не выйдешь драться с тем, кто будет с тобой боксировать».