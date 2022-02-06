Фьюри: «Я был очень близок к бою с Усиком, но в последний момент появился Джошуа и захотел больше денег»
Фьюри: «Я нарежу Уайта, словно сыр»
Чемпион мира по версии WBC считает, что претендент не доставит ему никаких проблем
12:51
Тайсон Фьюри / фото - Getty Images
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) поделился ожиданиями от обязательной защиты титула от Диллиана Уайта (28-2, 19 КО). Цитирует Фьюри портал ESPN.
«Я считаю, что Уайт выглядит как посредственный супертяжеловес: 192 сантиметра, 111 килограммов, медленные ноги, медленные руки, посредственная мощь. Он просто создан для такого одаренного боксера, как я. Я должен срубить Уайта, словно большой дуб, нарезать его, как сыр.
Я думаю только о предстоящем поединке, никогда не смотрю соперникам за спину. В супертяжелом весе все может мгновенно измениться. Ничего не гарантировано, пока ты не выйдешь драться с тем, кто будет с тобой боксировать».