Фьюри рассказал, что его мотивирует перед трилогией с Уайлдером
Фьюри: «Я не боюсь никого в мире»
«Цыганский король» уверен в безоговорочной победе над Уайлдером
10:27
Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в программе Youtube канала Tor Rank Boxing высказался о предстоящем поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO):
Нет никакого секрета в том, что я буду делать в предстоящем бою с Уайлдером. Я выйду в ринг и разгромлю его. Он не сможет меня нокаутировать. Мы все знаем, что я способен встать после его ударов – я делал уже дважды ранее.
У Деонтея нет ничего, чтобы могло повергнуть меня в страх. Я не боюсь никого в мире.
Фьюри: «Если бы мы дрались с Усиком, то наша психологическая битва была бы признана несостоявшейся».