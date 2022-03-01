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Фьюри: «Я не собирался отказываться от боя с Усиком из-за того, что он так хорош»

«Цыганский Король» рассказал о несостоявшихся переговорах с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
22:20
Фьюри: «Я не собирался отказываться от боя с Усиком из-за того, что он так хорош»
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Британский лидер супертяжелого веса Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью порталу iFL TV рассказал о несостоявшихся переговорах с украинским чемпионом Александром Усиком (19-0, 13 KO).

«Вот как обстояло дело. Уайт и Джошуа должны были отойти в сторону за пять и пятнадцать миллионов долларов соответственно и позволить состояться прекрасному бою с Усиком.

На протяжении всех переговоров я удерживал в голове только одну дату – 26 апреля. И в этом не было никакого секрета, однако люди Усика сказали, что не согласны на это. Им нужен был июнь. Я же долгое время просидел сложа руки, поэтому был готов согласиться только на апрель. Потому что только я могу позаботиться о своей карьере.

Итак, я сказал: «Хорошо, давайте подеремся в июне, но дайте мне выступить в апреле». Да, это был вопрос времени. Я не собирался отказываться от боя с Усиком из-за того, что он так хорош. Все эти парни не говорят правды. Вишенкой на торте стало возвращение маленькой дивы [Джошуа], которая затребовала еще пять миллионов. Пополам на нас с Усиком. После этого он потерял все деньги».

Тренер Александра Усика заявил, что Тайсон Фьюри решил избежать поединка с украинцем.

Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.

Рене Тер Велде
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