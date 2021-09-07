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Фьюри: «Я уничтожу бодибилдера Джошуа»

«Цыганский король» уверен, что завершит бой нокаутом в первой половине
Бокс Профессиональный бокс
16:05
Фьюри: «Я уничтожу бодибилдера Джошуа»
Фьюри и Джошуа / Фото: boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) высказался об исходе возможного боя с обладателем поясов WBA/IBF/WBO/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO):

Джошуа не способен потушить сигарету, не говоря уже о том, чтобы потушить «Цыганского короля». В отличие от меня, ему не хватит смелости, чтобы драться. Я прямо сказал Эдди Хирну, что разница между мной и Джошуа в том, что он – бизнесмен, а я – гребаный спартанец. И я покажу ему это, когда выйду на ринг.

Я полностью уничтожу этого бодибилдера. Этот бой не продлится шесть раундов, он закончится быстро. Джошуа это знает, и вся его команда это понимает. Поэтому Эдди Хирн пялился в мою сторону на протяжении последних десяти лет.

Напомним, что в конце сентября Джошуа подерется с Александром Усиком (18-0, 13 KO), а «Цыганский король» в начале октября – с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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