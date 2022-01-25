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Фьюри: «Я уничтожу Усика, выбью из него все дерьмо»

Чемпион WBC продолжает задевать топовых супертяжей
Бокс Профессиональный бокс
19:07
Фьюри: «Я уничтожу Усика, выбью из него все дерьмо»
Фото: sportscasting.com

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своем Instagram очередной раз подколол топов супертяжелого веса:

Я буду продолжать записывать видео, пока один из этих ссыкунов не согласиться драться со мной. Вы все трусы, мешки. Мне все равно, с кем драться – Джошуа, Усик, Уайт. Деритесь.

Я лучший, кто когда-либо жил на земле. А вы лишь жалкие ссыкуны и мешки. Я уничтожу любого из вас, выбью все дерьмо.

Напомним, что в следующем бою Александр Усик (19-0, 13 KO) может подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона либо провести реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Олег Шумейко-младший
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Тайсон Фьюри Александр Усик Энтони Джошуа

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