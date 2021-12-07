Фьюри: «Я заинтересован лишь в том, чтобы отправлять засранцев в нокаут»

«Цыганский Король» отреагировал на готовность Джошуа отказаться от реванша с Усиком

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью YouTube-каналу iFL TV прокомментировал намеки из лагеря Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) насчет готовности отказаться от незамедлительного реванша с Александром Усиком (19-0, 13 KO) за отступные в размере 40 миллионов долларов.

«Джошуа хочет 40 миллионов долларов или фунтов стерлингов? По поводу отступных и бизнеса других людей вам следует поговорить с моим менеджером, потому что я вообще этим не занимаюсь. Я не бизнесмен, а гребаный спартанец. Я заинтересован лишь в том, чтобы отправлять засранцев в нокаут. Так что я не вмешиваюсь в денежные вопросы. Я занимаюсь только тем, что встречаюсь с болельщиками и наслаждаюсь своими достижениями. Я воин, а не бизнесмен. Мне плевать на деньги, славу и благосостояние. Меня волнуют только бои. Я слышал, как некий маленький человек, которого называют AJ, недавно говорил о том, что он бизнесмен. Я скажу прямо: я не бизнесмен, а гребаный спартанец. Я дерусь до конца. «Не отступаем, не сдаемся» – так говорят спартанцы. Никакого бизнеса».

Тайсон Фьюри признался, что его боксерская карьера подходит к завершению.