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Фьюри: «Я заинтересован в противостоянии с Нганну»

«Цыганский Король» в настоящее время сосредоточен на другом поединке
Бокс Профессиональный бокс
05 февраля 21:55
Фьюри: «Я заинтересован в противостоянии с Нганну»
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в интервью ESPN заявил, что заинтересован в поединке против чемпиона тяжелого дивизиона UFC Фрэнсиса Нганну (17-3).

«Он однозначно машина, это точно. Безусловно, Нганну – хороший панчер и все такое, но давайте прямо скажем, что это не борцовская схватка, не будет никаких захватов, ничего такого. Это просто бой в стойке в маленьких перчатках. Он обладает большой мощью, как и я. И вопрос в том, кто первым донесет удар, а кто окажется в нокауте.

Так что я заинтересован в этом, но на данный момент для меня Диллиан Уайт – гораздо более сложный вызов, чем Нганну. Поэтому я сосредоточен только на следующем поединке против Уайта, который будет объявлен уже вскоре».

Фрэнсис Нганну высказался по поводу возможного завершения карьеры в UFC.

Рене Тер Велде
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Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну

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