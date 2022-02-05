Фьюри: «Я заинтересован в противостоянии с Нганну»

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) в интервью ESPN заявил, что заинтересован в поединке против чемпиона тяжелого дивизиона UFC Фрэнсиса Нганну (17-3).

Так что я заинтересован в этом, но на данный момент для меня Диллиан Уайт – гораздо более сложный вызов, чем Нганну. Поэтому я сосредоточен только на следующем поединке против Уайта, который будет объявлен уже вскоре».