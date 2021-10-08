Фьюри: «Я заставлю Уайлдера сдаться, будто боец ММА»

«Цыганский Король» намерен победить «Бронзового Бомбардировщика» необычным способом

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе, британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в интервью ESPN заявил, что в предстоящей трилогии с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO) намерен победить американца необычным способом. По словам «Цыганского Короля», в этот раз он собирается засабмитить своего противника, как в смешанных единоборствах.

«Пройдет ли поединок всю дистанцию? Да ни за что. Я снова остановлю его. Я размажу Уайлдера. В этот раз я одержу победу сабмишеном. Я заставлю его сдаться, будто боец ММА. Я жестко накажу Уайлдера. Я действительно причиню ему урон. Если угол Уайлдера не выбросит полотенце, то для него все закончится жестким ущербом в боксерском ринге. И в этом будут виноваты его тренеры и коучи. Им придется оставить это решение на своей совести».

Тайсон Фьюри рассказал, что случилось бы в случае его дуэли взглядов с Деонтеем Уайлдером перед их третьим поединком.