Фьюри: «Является ли Усик более сложным соперником, чем Уайлдер? Вы прикалываетесь? Я его уничтожу»

«Цыганский Король» уверен, что украинец не сможет нанести ему никакого урона

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в интервью Dubai Eye 103.8 Sport признался, что не считает обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО) более опасным соперником, чем Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО). «Является ли Усик более сложным соперником, чем Уайлдер? Черт побери, нет. Вы прикалываетесь? Один – самый мощный панчер в истории нашего вида спорта. А что может другой? Танцевать на ринге и убегать от меня? Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп – это не причинило Энтони Джошуа вообще никакого урона. И Усик однозначно не нанесет урон такому парню, как я. Я его уничтожу. Он крузер, даже средневес. В любителях Усик выступал в среднем весе – 75 кг. Я же уже в 11 лет был супертяжеловесом». Тайсон Фьюри приступил к подготовке к поединку против обладателя временного титула Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).

Рене Тер Велде