Кроуфорд: «Склоняюсь в сторону Фьюри, но не нужно забывать о нокаутирующем ударе Уайлдера»
Фьюри самоироничным фото показал, каким он будет в трилогии с Уайлдером
«Цыганский король» не стесняется смеяться над собой
12:26
Тайсон Фьюри / Фото: Sky Sports
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) в своем Instagram показал, как будет выглядеть в предстоящем поединке с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO):
Я так буду выглядеть в моем следующем поединке хаха.
Напомним, что «Цыганский король» собирался выйти на бой с Уайлдером в рекордном весе.
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