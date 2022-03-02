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Фьюри заявил, что собирается повесить перчатки на гвоздь после боя с Уайтом

«Цыганский Король» вновь заговорил о завершении карьеры
Бокс Профессиональный бокс
10:50
Фьюри заявил, что собирается повесить перчатки на гвоздь после боя с Уайтом
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) заявил, что собирается повесить перчатки на гвоздь после поединка с обязательным претендентом на свой титул Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО).

«Цыганского Короля» цитирует портал dailystar.co.uk:

«Это будет заключительный бой в моей карьере, после него я уйду на пенсию. 150 миллионов долларов в банке, здоровый, молодой. Я куплю себе огромную яхту за границей. Я выйду на пенсию, уйду – это мой последний бой, и на этом для меня все».

Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.

Рене Тер Велде
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Теги

Тайсон Фьюри Диллиан Уайт

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