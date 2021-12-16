Чисора: «Когда-то Фьюри был жуликоватой с*чкой»
Фьюри: «Жаль, что Деонтей боксирует в одно время со мной»
Чемпион WBC назвал себя назвал себя ахиллесовой пятой любого супертяжеловеса
16:41
Тайсон Фьюри / Фото - ESPNЧемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) высказался относительно экс-обладателя Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО), а также назвал себя лучшим боксером хэвивейта.
«В конечном итоге, жаль, что Деонтей боксирует в одно время со мной. Я ахиллесова пята любого супертяжеловеса нашего времени. На самом деле, я ахиллесова пята для любого боксера современности – я слишком большой и слишком хорош».
Ранее сообщалось, что президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман хотел бы организовать бой между Уайлдером и Энди Руисом (34-2, 22 КО).
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