Фьюри жестко пробил медицинским мячом Паркеру – ранее Тайсон так сломал ребро брату
Экс-чемпион не был готов к такому упражнению
14:15
Фьюри и Паркер / Фото: Twitter
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) продолжает работу в тренировочном лагере. Вместе с ним упражняются и другие боксеры, в числе которых и экс-чемпион Джозеф Паркер
(30-2, 21 KO).
В ходе тренировки «Цыганский король» принялся к своему любимому упражнению на укрепление мышц пресса – ударам медицинским мячом. Вот только новозеландец к такому был не готов: сдался после первого удара.
Отметим, что ранее Тайсон нанес брату Томми Фьюри (7-0, 4 KO) травму после такого же упражнения – сломал ребро и вывел из денежного боя с блогером.
Фьюри уверен, что Майк Тайсон не оставил бы ни шанса и Александру Усику (19-0,13 KO), и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).