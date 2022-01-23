Фьюри жестко пробил медицинским мячом Паркеру – ранее Тайсон так сломал ребро брату

Экс-чемпион не был готов к такому упражнению

Фьюри и Паркер / Фото: Twitter

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) продолжает работу в тренировочном лагере. Вместе с ним упражняются и другие боксеры, в числе которых и экс-чемпион Джозеф Паркер (30-2, 21 KO).



В ходе тренировки «Цыганский король» принялся к своему любимому упражнению на укрепление мышц пресса – ударам медицинским мячом. Вот только новозеландец к такому был не готов: сдался после первого удара.

Отметим, что ранее Тайсон нанес брату Томми Фьюри (7-0, 4 KO) травму после такого же упражнения – сломал ребро и вывел из денежного боя с блогером.

Фьюри уверен, что Майк Тайсон не оставил бы ни шанса и Александру Усику (19-0,13 KO), и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).