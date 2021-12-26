Украинский боксер проиграл финал чемпионата Европы. В 2022 году хочет вернуть россиянину должок

Максим Галиничев также вспомнил финал юношеской Олимпиады-2018

Максим Галиничев / Фото: ФБУ

21-летний украинский боксер Максим Галиничев рассказал о своей мотивации, жизненном кредо и о своем любимом бое, и планируемых реваншах.



Почему бокс и с чего все начиналось?

– На бокс я пошел в десять лет – в секцию привел папа! Я сразу «загорелся», очень понравилось. На первых порах самым сложным было приучить себя к дисциплине, жесткому распорядку. Но со временем я понял, что без этого невозможно – это твой хлеб.

Что вас мотивирует каждый день выходить на тренировки?

– В первую очередь-это желание обеспечить будущее своим детям, и чтобы семья мной гордилась. Несмотря на мой молодой возраст, у меня уже есть своя семья. У меня есть маленькая дочь Василиса, которой в феврале исполнится два годика.

Хотел бы я, чтобы она в будущем тоже связала свою жизнь с боксом? Не думаю об этом. Конечно, я научу ее основным приемам, чтобы умела постоять за себя. Моя задача как родителя-показать своему ребенку разные пути, а он выберет тот, который сам захочет.

Ваше жизненное кредо…

– Для меня важно в жизни достигать своих целей, уметь себя преодолевать. И оставаться при этом человеком.

Есть ли место страха в боксе?

– Страх такая вещь, которая по-разному влияет на людей. Кого-то он парализует, а кого-то наоборот, делает более раскованным. Думаю, что страх присутствует только в твоей голове. Если уметь владеть собой и своим телом и правильно себя настраивать, то любой страх отступит в сторону.

Каким был ваш самый тяжелый бой и почему?

– В финале Юношеской Олимпиады, которая проходила в Буэнос-Аресе в 2018 году, уступил чрезвычайно техничному боксеру из Узбекистана – Абдумалику Халакову. В нынешнем году, кстати, этот парень выиграл «серебро» взрослого Чемпионата мира в Сербии. Что ж, надеюсь, у меня еще будет возможность взять реванш у этого парня.

Ваша самая важная пока победа – это…

– Второе место чемпионата Европы до 22 лет. Турнир проходил в Италии и запомнился мне хорошими конкурентными боями. В финале был равный поединок с россиянином – судьи, к сожалению, отдали победу моему сопернику. Собираюсь отдать «должок» в 2022-м.

Какую цель преследуете в боксе?

– Ближайшая краткосрочная цель – стать первым номером в Украине среди взрослых, выиграть национальное первенство А если смотреть с более далекой перспективой, то это, конечно, участие и победа на Олимпийских играх. Об этом мечтает каждый спортсмен.

Расскажите про своего тренера.

– Их у меня двое – Артем Соловьев и Дмитрий Николаевич Оболенцев. Артем Эдуардович больше дает технико-тактическую подготовку, с Дмитрием Николаевичем работаем вместе над выносливостью, физическими нагрузками. У нас настоящая команда!

Ваши пожелания украинцам на новогодние праздники.

– Всем хочу пожелать в первую очередь здоровья! Не бойтесь мечтать и идите к своей мечте. Для этого, конечно, нужно прилагать много усилий. Но ваша мечта этого стоит!

Напомним, ранее 19-летний украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира среди взрослых.