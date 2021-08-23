Галлахер: «Усик способен психологически опустошить Джошуа, но я отдаю предпочтение Энтони»

Специалист считает, что украинец вряд ли сможет победить AJ

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Джо Галлахер, экс-тренер бывшего чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе Каллума Смита (27-1, 19 KO), в интервью YouTube-каналу Boxing UK заявил, что украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) сумеет создать проблемы обладателю титулов WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), но вряд ли сможет его победить.

«У меня продолжает меняться мнение, и я считаю, что Усик может создать Джошуа проблемы. Мне кажется, он способен заставить Джошуа думать, психологически его опустошить и сделать что-то вроде того, что много лет назад сделал Тим Уизерспун, когда нокаутировал Фрэнка Бруно в 11-м раунде. Не нужно забывать, что Джошуа тоже побеждал на Олимпиаде, он слишком большой, быстрый, жесткий и постоянно учится. Теперь я отдаю предпочтение Энтони. Я могу изменить свое мнение через одну-две недели, но скажу, что хороший большой боксер победит хорошего маленького боксера».

Каллум Смит проведет дебютный бой в полутяжелом весе в андеркате мегафайта Усик - Джошуа.