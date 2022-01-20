Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция

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23 января в Атлантик-Сити (США) состоится поединок чемпиона мира по версии WBC в полулегком весе Гари Расселла-младшнго (15-2, 11 КО) и Марка Магсайо (23-0, 16 KO).



Начиная с 2015 года Рассел провел всего шесть поединков. Последний раз американец боксировал в начале 2020 года с Тутстсогтом Нямбаяром и выиграл решением судей.

Магсайо в 2021 году провел два боя, нокаутировав Пабло Круса и Хулио Сеху.

Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.