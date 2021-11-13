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02:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:30 Каролина Харрикейнс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
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Гарсия: «Комми даже не коснется Ломаченко в бою»

Известный американский тренер – о следующем поединке украинского экс-чемпиона
Бокс Профессиональный бокс
10:57
Гарсия: «Комми даже не коснется Ломаченко в бою»
Роберт Гарсия / фото - MTK

Известный американский тренер Роберт Гарсия в интервью YouTube-каналу FightHype поделился мыслями относительно предстоящего поединка межу украинским экс-чемпионом легкого веса Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Ломаченко – Комми?

Я считаю, что это легкий бой для Ломаченко.

Почему?

Потому что Лома реально хорош. Это легкий бой для Ломаченко. Я думаю, Комми просто силен, но он его реально даже не коснется.

Но Комми умеет бить.

А может ли он донести удар? Может ли он донести удар против Ломаченко? Я в этом сомневаюсь.

Посмотрим.

Я считаю, это легкий бой для Ломаченко. Лома победит довольно легко.

Напомним, Гвоздик рассказал, как Ломаченко спарринговал с Райаном Гарсией.

Источник: Vringe Михаил Рыбак
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