Роберт Гарсия: «Бой с Комми будет легким для Ломаченко»
Гарсия: «Комми даже не коснется Ломаченко в бою»
Известный американский тренер – о следующем поединке украинского экс-чемпиона
10:57
Роберт Гарсия / фото - MTK
Известный американский тренер Роберт Гарсия в интервью YouTube-каналу FightHype поделился мыслями относительно предстоящего поединка межу украинским экс-чемпионом легкого веса Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
Ломаченко – Комми?
Я считаю, что это легкий бой для Ломаченко.
Почему?
Потому что Лома реально хорош. Это легкий бой для Ломаченко. Я думаю, Комми просто силен, но он его реально даже не коснется.
Но Комми умеет бить.
А может ли он донести удар? Может ли он донести удар против Ломаченко? Я в этом сомневаюсь.
Посмотрим.
Я считаю, это легкий бой для Ломаченко. Лома победит довольно легко.
Напомним, Гвоздик рассказал, как Ломаченко спарринговал с Райаном Гарсией.