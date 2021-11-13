Гарсия: «Комми даже не коснется Ломаченко в бою»

Роберт Гарсия / фото - MTK

Известный американский тренер Роберт Гарсия в интервью YouTube-каналу FightHype поделился мыслями относительно предстоящего поединка межу украинским экс-чемпионом легкого веса Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и Ричардом Комми (30-3, 27 КО).

Я считаю, что это легкий бой для Ломаченко.

Почему?

Потому что Лома реально хорош. Это легкий бой для Ломаченко. Я думаю, Комми просто силен, но он его реально даже не коснется.

Но Комми умеет бить.

А может ли он донести удар? Может ли он донести удар против Ломаченко? Я в этом сомневаюсь.

Посмотрим.

Я считаю, это легкий бой для Ломаченко. Лома победит довольно легко.