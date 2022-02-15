Гарсия не считает Ломаченко самым опасным легковесом в мире

Райан Гарсия / фото - Getty Images

Непобежденный американский легковес Райан Гарсия (21-0, 18 KO) в эфире подкаста Last Stand Podcast with Brian Custer высказался в адрес экс-чемпиона трех дивизионов Василия Ломаченко (16-2, 11 КО), заявив, что, несмотря на рейтинги и заслуги, не считает украинца самым опасным представителем дивизиона.

У каждого из них есть что-то свое, и это круто. У каждого есть то, что их определяет. Я думаю, будет весело смотреть, когда мы выйдем на ринг. Как только двое из нас подерутся, все остальные тоже будут биться».