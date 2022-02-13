Гарсия рассказал о причинах, по которым прекратил сотрудничество с тренером Альвареса

Американский легковес посетовал на то, что Эдди Рейносо очень занят работой с другими боксерами

Фото: ESPN

Американский легковес Райан Гарсия (21-0, 18 КО) рассказал о причинах, из-за которых прекратил сотрудничество с известным мексиканским тренером Эдди Рейносо:

«По поводу моего решения сменить тренера. Все разговоры о том, что мы поругались, или что это у меня взыграло эго, или что-то еще – абсолютная неправда. Причина простая. Время! Я прекрасно понимал, что мне нужно с головой окунуться в работу, а Эдди и так очень занят. Я это принимаю, я это уважаю. Он должен делать то, что должен. Я же продолжу двигаться вперед той тропой, которую для себя выбрал. Цель – сперва взять один титул, потом завоевать все пояса дивизиона, а затем двигаться в следующую категорию».

Напомним, подопечными Рейносо являются лучший боксер мира независимо от весовых категория Сауль Альварес, а также бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис.

В апреле Гарсия проведет первый бой с января 2021 года. Соперником звездного американца станет Эммануэль Таго.

Напомним, ранее Гарсия выразил уверенность, что способен нокаутировать других топов легкого веса: Джорджа Камбососа, Девина Хэйни и Василия Ломаченко.