Роберт Гарсия: «С Фьюри и Уайлдером у Усика будут проблемы»
Гарсия: «Теперь Лопеса заставят дать реванш Ломаченко»
Американский тренер – о сорвавшемся поединке Лопес – Камбосос
09:48
Роберт Гарсия / фото - DAZN
Известный американский тренер Роберт Гарсия прокомментировал срыв поединка абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) и Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО). В интервью YouTube каналу ESnews специалист предположил, что Лопеса заставят дать реванш Василию Ломаченко (15-2, 11 КО).
«Я не знаю, что будет делать Теофимо. У него ведь есть контракт с Top Rank, правильно? Лопесу нужно вернуться к тому, что предлагала ему компания. Теофимо не хочет давать реванш Ломаченко, но, возможно, теперь его заставят это сделать. Все дело в деньгах. Лопес хочет заработать большой гонорар. Я думаю, что только реванш с Ломаченко может принести ему ту сумму, о которой он просит.
Мне нравится Теофимо, они классные люди. Мне нравится его отец, но я считаю, что Ломаченко победит Лопеса в реванше».
Напомним, Лопес объяснил, почему ему не интересен реванш с Ломаченко.