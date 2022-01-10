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Гарсия: «Третий бой Гонсалеса и Эстрады – это великолепный поединок»

Майки отметил, что сам посетит реванш
Бокс Профессиональный бокс
10 января 19:02
Гарсия: «Третий бой Гонсалеса и Эстрады – это великолепный поединок»
Гонсалес и Эстрада / Фото - boxingjunkie.usatoday.com

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия рассказал о третьем поединке между никарагуанцем Романом Гонсалесом (50-3, 41 KO) и мексиканцем Хуаном Франциско Эстрадой (42-3, 28 KO).

«Это великолепный поединок! Я буду на арене – 100%. Трилогия! Ух! Первый бой состоялся едва ли не десять лет назад, и Чоколатито уверенно выиграли. Но затем последовали поражения и большой простой…

Во второй раз Эстрада выглядел намного лучше. И я считаю, что он выиграл. Но Чоколатито впечатлил меня. Он вышел побеждать, так что бой вышел конкурентным… Я не смогу сказать, кто победит. Результат может уйти в любую сторону. Реванш был слишком близким».

Напомним, второй поединок Гонсалеса и Эстрады завершился судейским скандалом.


Карен Агабекян
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Роман Гонсалес Майки Гарсия Хуан Франсиско Эстрада

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