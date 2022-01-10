Гарсия: «Третий бой Гонсалеса и Эстрады – это великолепный поединок»

Гонсалес и Эстрада / Фото - boxingjunkie.usatoday.com

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия рассказал о третьем поединке между никарагуанцем Романом Гонсалесом (50-3, 41 KO) и мексиканцем Хуаном Франциско Эстрадой (42-3, 28 KO).



Во второй раз Эстрада выглядел намного лучше. И я считаю, что он выиграл. Но Чоколатито впечатлил меня. Он вышел побеждать, так что бой вышел конкурентным… Я не смогу сказать, кто победит. Результат может уйти в любую сторону. Реванш был слишком близким».