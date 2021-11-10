Лопес-старший: «Сейчас никто не способен победить Ломаченко, и поэтому его не вызывают»
Гарсия: «У Лопеса хорошие шансы в бою с Тейлором»
Авторитетный американский тренер дал прогноз на бой двух абсолютных чемпионов
15:36
Роберт Гарсия / фото - Ventura County Star
Известный американский тренер Роберт Гарсия в интервью YouTube каналу ESNews дал прогноз на возможный поединок двух абсолютных чемпионов легкого и полусреднего весов: Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) и Джоша Тейлора (18-0, 13 КО).
«Я думаю, что Теофимо, вероятно, может победить Джоша Тейлора, хоть они и оба очень хороши.
У Теофимо есть хорошие шансы. Его стиль позволит ему доминировать над Тейлором. Джошу надо будет привыкнуть к Лопесу. Я даю Теофимо более высокие шансы в этом бою».
Напомним, Тейлор обозвал Лопеса трусом.