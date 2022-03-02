Гарсия вместо Ломаченко? Де Ла Хойя считает, что нападение россии на Украину не даст Ломе подраться за «абсолюта»

Оскар пытается нажиться на войне?

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Экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя готов сесть за стол переговоров с Лу Дибеллой для организации поединка Райана Гарсии (21-0, 18 KO) и Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO). Американец сомневается, что из-за войны в Украине Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) будет готов к бою с абсолютным чемпионом:



Камбосос вскоре проведет бой, он будет драться в Австралии. Если у Райана Гарсии все сложится хорошо, то я готов сесть за стол переговоров с Лу ДиБеллой. Возможно, я даже полечу в Австралию, чтобы посмотреть бой Камбососа и поддержать его. Надеюсь, что мы сможем заключить сделку. Что касается Ломаченко, то неизвестно, что произойдет. Сможет ли он вовремя подготовиться? Удастся ли ему тренироваться и провести должным образом тренировочный лагерь? Мы просто этого не знаем.

Напомним, что Ломаченко, как и многие украинские боксеры вступил в тероборону для защиты своей родины.