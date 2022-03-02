Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 1
Развернуть Свернуть
Хоккей (1 событие из 16) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Регле - Таппара 2:1 Окончен
Баскетбол (2 события из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Бруклин Нетс - Торонто Рэпторс 97:133 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Киев-Баскет - Прометей -:- Перенесен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Реал Сосьедад -:- Запланирован
Баскетбол (1 событие из 7) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Черкасские Мавпы - Харьковские Соколы -:- Перенесен
Баскетбол (1 событие из 9) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Кривбасс - БК Запорожье -:- Перенесен
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
14:10
Стронгмен. Чемпионат Украины. 110+кг

Гарсия вместо Ломаченко? Де Ла Хойя считает, что нападение россии на Украину не даст Ломе подраться за «абсолюта»

Оскар пытается нажиться на войне?
Бокс Профессиональный бокс
13:52
Гарсия вместо Ломаченко? Де Ла Хойя считает, что нападение россии на Украину не даст Ломе подраться за «абсолюта»
Фото: Getty Images

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя готов сесть за стол переговоров с Лу Дибеллой для организации поединка Райана Гарсии (21-0, 18 KO) и Джорджа Камбососа (20-0, 10 KO). Американец сомневается, что из-за войны в Украине Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) будет готов к бою с абсолютным чемпионом:

Камбосос вскоре проведет бой, он будет драться в Австралии. Если у Райана Гарсии все сложится хорошо, то я готов сесть за стол переговоров с Лу ДиБеллой. Возможно, я даже полечу в Австралию, чтобы посмотреть бой Камбососа и поддержать его. Надеюсь, что мы сможем заключить сделку.

Что касается Ломаченко, то неизвестно, что произойдет. Сможет ли он вовремя подготовиться? Удастся ли ему тренироваться и провести должным образом тренировочный лагерь? Мы просто этого не знаем.

Напомним, что Ломаченко, как и многие украинские боксеры вступил в тероборону для защиты своей родины.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Оскар де ла Хойя Райан Гарсия Василий Ломаченко Джордж Камбосос

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Титул больше не стесняет». Рассел готов прыгнуть на две категории ради реванша с Ломаченко
«Титул больше не стесняет». Рассел готов прыгнуть на две категории ради реванша с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
28 февраля 19:07
«Молюсь за всех бойцов в Украине». Райан Герсия выступил в поддержку украинского народа
«Молюсь за всех бойцов в Украине». Райан Герсия выступил в поддержку украинского народа
Бокс Профессиональный бокс
28 февраля 10:49
Молитвы закончились. Ломаченко вступил в тероборону и взял в руки оружие
Молитвы закончились. Ломаченко вступил в тероборону и взял в руки оружие
Бокс Профессиональный бокс
27 февраля 19:39
Президент Top Rank рассказал, повлияет ли нападение россии на Украину на шансы Ломаченко получить бой с Камбсосом
Президент Top Rank рассказал, повлияет ли нападение россии на Украину на шансы Ломаченко получить бой с Камбсосом
Бокс Профессиональный бокс
27 февраля 18:01
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
Бокс Профессиональный бокс
27 февраля 10:30
Президент Top Rank рассказал, как обстоят дела с организацией боя Ломаченко – Камбосос
Президент Top Rank рассказал, как обстоят дела с организацией боя Ломаченко – Камбосос
Бокс Профессиональный бокс
26 февраля 18:25

Новости: Бокс

Гарсия вместо Ломаченко? Де Ла Хойя считает, что нападение россии на Украину не даст Ломе подраться за «абсолюта»
Гарсия вместо Ломаченко? Де Ла Хойя считает, что нападение россии на Украину не даст Ломе подраться за «абсолюта»
Профессиональный бокс
13:52
Усик: «Украина значит для меня намного больше, чем любой чемпионский пояс»
Усик: «Украина значит для меня намного больше, чем любой чемпионский пояс»
Профессиональный бокс
12:58
Виталий Кличко: «Не верьте фейкам – Киев стоит и будет стоять, и мы будем сражаться»
Виталий Кличко: «Не верьте фейкам – Киев стоит и будет стоять, и мы будем сражаться»
Профессиональный бокс
12:16
Фьюри вместе с братьями Кличко и Усиком готов бороться с российской агрессией
Фьюри вместе с братьями Кличко и Усиком готов бороться с российской агрессией
Профессиональный бокс
11:24
Фьюри заявил, что собирается повесить перчатки на гвоздь после боя с Уайтом
Фьюри заявил, что собирается повесить перчатки на гвоздь после боя с Уайтом
Профессиональный бокс
10:50
Фьюри: «Я не собирался отказываться от боя с Усиком из-за того, что он так хорош»
Фьюри: «Я не собирался отказываться от боя с Усиком из-за того, что он так хорош»
Профессиональный бокс
01 марта 22:20
Тренер Усика – о срыве боя с Фьюри: «Тайсон и его команда выбрали более безопасный для них вариант»
Тренер Усика – о срыве боя с Фьюри: «Тайсон и его команда выбрали более безопасный для них вариант»
Профессиональный бокс
01 марта 21:35
«Я уже в его голове». Фьюри прокомментировал отсутствие Уайта на вступительной пресс-конференции
«Я уже в его голове». Фьюри прокомментировал отсутствие Уайта на вступительной пресс-конференции
Профессиональный бокс
01 марта 20:50
На пресс-конференции боя Фьюри – Уайт Тайсон провел самую странную битву взглядов
На пресс-конференции боя Фьюри – Уайт Тайсон провел самую странную битву взглядов
Профессиональный бокс
01 марта 18:59
Все новости

Популярные новости

Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Дочь Абрамовича: «Самая большая ложь кремлевской пропаганды состоит в том, что большинство россиян поддерживает Путина»
Футбол В Европе
25 февраля 16:45
85
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги в качестве тренера
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 08:33
В Британии считают, что Усика устранят
В Британии считают, что Усика устранят
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 11:13
5
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
«Голова ватная». Что люди пишут Ломаченко, после его поста о военном вторжении рф в Украину
Бокс Профессиональный бокс
27 февраля 10:30
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
Бокс Профессиональный бокс
24 февраля 21:12
11
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Усик показал миру, как российские войска обстреливают Киев
Бокс Профессиональный бокс
26 февраля 12:54
29
Все новости