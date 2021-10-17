Гарсия: «Я думал, что выигрываю бой в близком противостоянии»

Американец сенсационно проиграл Сандору Мартину

Фото: DAZN

Бывший чемпион мира в четырех весовых категория Майки Гарсия (40-2, 30 KO) прокомментировал сенсационное поражение в десятираундовом бою от Сандро Мартина (39-2, 13 KO). Слова американца приводит ESPN:

«Сандор был тем, кто бегает. Я думал, что выигрываю бой в близком противостоянии. Я считал, что делаю достаточно, чтобы выигрывать раунды. Я был агрессором, который хотел устроить драку. Все же нет никаких оправданий. Я определенно рассматриваю возможность матча-реванша. Я думаю, что еще два раунда могли бы иметь значение. Считаю, что был лучше в последних раундах, но нет никаких оправданий».

Напомним, ранее Гарсия определился с дивизионом, в котором продолжит карьеру, а также назвал желанного соперника.