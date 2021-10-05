Гассиев: «Усик классно себя показал с Джошуа – он в тройке лучших супертяжей мира»
Гассиев: «Чтобы добраться до уровня Усика, мне нужно боксировать и побеждать»
Российский супертяжеловес не против реванша с новоиспеченным чемпионом мира
18:59
Мурат Гассиев / Фото - InstagramПопулярный российский супертяжеловес Мурат Гассиев (28-1, 21 KO) в интервью YouTube-каналу Diplomatrutube сообщил, что у него пока нет мыслей относительно реванша с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 KO), которому он в 2018 году проиграл единогласным решением судей в финале WBSS.
«Сейчас пока о реванше думать не стоит, потому что он в топах, а я только на подходе к этому. Но если этот бой состоится и будет интересен зрителям, то мы, конечно же, его проведем. Чтобы добраться до уровня Усика, мне нужно боксировать и побеждать всех тех, кто будет выходить против меня на ринг».
Напомним, что в рейтинге P4P по версии The Ring и DAZN Усик располагается на втором месте.