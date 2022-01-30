Гассиев отказался от боя с Хрговичем

У Мурата повреждение, которое помешает ему подраться в ближайшее время

Мурат Гассиев / Фото: iz.ru

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (28-1, 21 КО) отказался от поединка против хорватского супертяжеловеса Филипа Хрговича (13-0, 11 KO) за статус претендента на титул IBF. Об этом сообщил журналист Дэн Рафаэль.



Причиной для отказа Гассиева стала полученная им травма.

Ранее IBF предложила претендентский бой с Хрговичем французскому тяжеловесу Тони Йоке, но у того должен пройти бой с Мартином Баколе.

Также от боев с Ортисом ранее отказались кубинский тяжеловес Луис Ортис и экс-чемпион мира Джозеф Паркер.

После Гассиева следующим претендентский бой могут предложить мексиканцу Энди Руису-младшему.