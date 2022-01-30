Гассиев восстановился после травмы. В следующем бою он может встретиться с украинским проспектом
Гассиев отказался от боя с Хрговичем
У Мурата повреждение, которое помешает ему подраться в ближайшее время
11:59
Мурат Гассиев / Фото: iz.ru
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (28-1, 21 КО) отказался от поединка против хорватского супертяжеловеса Филипа Хрговича (13-0, 11 KO) за статус претендента на титул IBF. Об этом сообщил журналист Дэн Рафаэль.
Причиной для отказа Гассиева стала полученная им травма.
Ранее IBF предложила претендентский бой с Хрговичем французскому тяжеловесу Тони Йоке, но у того должен пройти бой с Мартином Баколе.
Также от боев с Ортисом ранее отказались кубинский тяжеловес Луис Ортис и экс-чемпион мира Джозеф Паркер.
После Гассиева следующим претендентский бой могут предложить мексиканцу Энди Руису-младшему.