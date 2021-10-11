Гассиев: «Чтобы добраться до уровня Усика, мне нужно боксировать и побеждать»
Гассиев проведет еще один поединок до конца года. Соперник – известный боксер
Последний раз россиянин выходил в ринг в июле
11 октября 13:23
Мурат Гассиев / Фото - TwitterТренер российского супертяжеловеса Мурата Гассиева (28-1, 21 КО), Виталий Сланов, в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» сообщил, что его подопечный проведет еще один поединок до конца 2021 года.
«Скорее всего, следующий бой Мурата состоится в первой половине декабря. Есть противник, но его имя должны озвучить. Это должен делать не я. Есть оппонент, и идет подготовка к нему. Это известный соперник. Он намного сильнее, чем тот, с кем Мурат боксировал в последнем бою».
Напомним, что последний раз Гассиев выходил на ринге в июле, победив техническим нокаутом в 4-м раунде немца Михаэля Валлиша.