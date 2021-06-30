Гассиев узнал имя следующего соперника

Россиянин вернется в ринг 22-го июля

Мурат Гассиев / фото - Boxing.ru

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (27-1, 20 КО) узнал имя своего следующего соперника. Россиянин подерется против Эркана Тепера (21-3 13 КО) на московской волейбольной арене «Динамо» 22-го июля. Об этом сообщила Федерация бокса России.

В последнем бою 39-летний немец одолел по очкам боксера из Украины Никиту Нестеренко (1-3, 0 КО).

Гассиев ранее показал свою текущую форму накануне возвращения в ринг.