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Гассиев узнал имя следующего соперника

Россиянин вернется в ринг 22-го июля
Бокс Профессиональный бокс
21:45
Гассиев узнал имя следующего соперника
Мурат Гассиев / фото - Boxing.ru

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (27-1, 20 КО) узнал имя своего следующего соперника. Россиянин подерется против Эркана Тепера (21-3 13 КО) на московской волейбольной арене «Динамо» 22-го июля. Об этом сообщила Федерация бокса России.

В последнем бою 39-летний немец одолел по очкам боксера из Украины Никиту Нестеренко (1-3, 0 КО).

Гассиев ранее показал свою текущую форму накануне возвращения в ринг.

Антон Кривенко
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Мурат Гассиев

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