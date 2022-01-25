Гассиев восстановился после травмы. В следующем бою он может встретиться с украинским проспектом

Бывший чемпион мира уже вернулся к тренировкам

Фото: Instagram Гассиева

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (28-1, 21 КО) в Instagram сообщил, что восстановился после травмы и вернулся к тренировкам:

«Восстановление после травмы проходит хорошо. Наконец-то возвращаюсь к тренировкам».

После поражения Александру Усику в финале Всемирной суперсерии бокса Гассиев перешел в супертяжелый вес, где одержал две победы над средними соперниками.

25 декабря россиянин должен был подраться против украинца Андрея Руденко, однако из-за травмы снялся с боя. Теперь же среди его возможных соперников называется имя украинского проспекта Владислава Сиренко, который ради подобного поединка готов поехать в Россию.

Гассиев занимает восьмое место в рейтинге IBF.