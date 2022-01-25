Усик о бое с Гассиевым в Москве: «Если бы я сказал, что не еду – со мной бы никто не работал»
Гассиев восстановился после травмы. В следующем бою он может встретиться с украинским проспектом
Бывший чемпион мира уже вернулся к тренировкам
09:43
Фото: Instagram Гассиева
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (28-1, 21 КО) в Instagram сообщил, что восстановился после травмы и вернулся к тренировкам:
«Восстановление после травмы проходит хорошо. Наконец-то возвращаюсь к тренировкам».
После поражения Александру Усику в финале Всемирной суперсерии бокса Гассиев перешел в супертяжелый вес, где одержал две победы над средними соперниками.
25 декабря россиянин должен был подраться против украинца Андрея Руденко, однако из-за травмы снялся с боя. Теперь же среди его возможных соперников называется имя украинского проспекта Владислава Сиренко, который ради подобного поединка готов поехать в Россию.
Гассиев занимает восьмое место в рейтинге IBF.
Комментарии 0