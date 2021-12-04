Бой Руденко – Гассиев отменен
Гассиев: «Я травмировал руку и по этой причине поединок будет перенесен на другую дату»
Россиянин прокомментировал отмену боя против Андрея Руденко
22:50
Мурат Гассиев / фото - Getty Images
Российский супертяжеловес Мурат Гассиев (28-1-0, 21 KO) прокомментировал отмену поединка против украинца Андрея Руденко (34-5, 20 КО).
«Дорогие друзья и подруги! Новости сегодня не очень... Я травмировал руку и по этой причине поединок, который планировался на 25 декабря, будет перенесен на другую дату. Я не унываю – немного подлечусь и еще лучше подготовлюсь к бою.
Зато у хейтеров будет больше времени поныть, что мое время уже ушло, и я уже не тот, что раньше. А вот моим настоящим болельщикам придется немного подождать, но уверен, что вы меня поймете, а я оправдаю ваши ожидания. Обнимаю настоящих – скоро увидимся».
Напомним, что поединок был отменен из-за перелома руки у Мурата Гассиева.