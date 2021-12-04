Гассиев: «Я травмировал руку и по этой причине поединок будет перенесен на другую дату»

Мурат Гассиев / фото - Getty Images

Российский супертяжеловес Мурат Гассиев (28-1-0, 21 KO) прокомментировал отмену поединка против украинца Андрея Руденко (34-5, 20 КО).

Зато у хейтеров будет больше времени поныть, что мое время уже ушло, и я уже не тот, что раньше. А вот моим настоящим болельщикам придется немного подождать, но уверен, что вы меня поймете, а я оправдаю ваши ожидания. Обнимаю настоящих – скоро увидимся».