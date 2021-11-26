«Поединок будет похоронен навсегда». Фьюри поставил жесткий ультиматум Джошуа
Гендир K2 Promotions: «Поединок с Фьюри мог бы побудить Владимира Кличко вернуться»
Но Красюк считает, что должно сойтись слишком много факторов
26 ноября 08:49
Фото: Sky Sports
Украинский промоутер Александр Красюк предположил, что может побудить Владимира Кличко вернуться в бокс:
Как фанат бокса я бы хотел увидеть возвращение Кличко. Я думаю, что поединок с Фьюри мог бы побудить Владимира вернуться. Но очень многие составляющие должны сойтись, чтобы состоялось его возвращение.
И у Фьюри, и у Владимира, и вообще на рынке, в мире много обстоятельств так должны сложиться, чтобы это произошло. Но окончательно мы не можем утверждать, что его возвращение не состоится.
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) поставил жесткий ультиматум Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).