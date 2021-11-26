Гендир K2 Promotions: «Поединок с Фьюри мог бы побудить Владимира Кличко вернуться»

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Украинский промоутер Александр Красюк предположил, что может побудить Владимира Кличко вернуться в бокс:



И у Фьюри, и у Владимира, и вообще на рынке, в мире много обстоятельств так должны сложиться, чтобы это произошло. Но окончательно мы не можем утверждать, что его возвращение не состоится.