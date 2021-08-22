Герреро победил Ортиса в конкурентном поединке

Американец одержал победу единогласным решением судей

Фото: boxingscene.com

Завершилось со-главное событие вечера бокса от PBC на арене T-Mobile в Лас-Вегасе.

Экс-чемпион мира в полусреднем весе (до 66.7 кг) 34-летний американец Виктор Ортис (32-6-3, 25 KO) встретился с бывшим обладателем титулов в двух весовых категориях 38-летним соотечественником Робертом Герреро (36-6-1, 20 KO).

Бойцы резво стартовали и с первых же секунд принялись размениваться ударами на средней дистанции, где небольшое преимущество было на стороне более молодого Ортиса, опасно пробившего левый прямой в середине стартовой трехминутки.

К четвертому раунду скорости начали резко снижаться. Ортис, не изменявший себе и опасно работавший головой, заработал сечку в районе правого глаза. Не остался целым и Герреро, заимевший себе гематому.

Впоследствии, ход встречи выровнялся, ни один бойцов не стремился форсировать события, что и сказалось на зрелищности – болельщики успели откровенно заскучать.

Таким образом, Роберт Герреро одержал победу единогласным решением судей: 96-94, 96-94 и 96-94.