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Герреро: «Я занимаюсь боксом ради чемпионского пояса»

Роберт признался, что не будет завершать карьеру

Бокс Профессиональный бокс
23:01
Герреро: «Я занимаюсь боксом ради чемпионского пояса»
Роберт Герреро / Фото: Morgan Hill Times

Бывший чемпион мира в двух дивизионах 38-летний американец Роберт Герреро (37-6-1, 20 KO) прокомментировал победу над экс-чемпионом в полусреднем весе Виктором Ортисом (32-7-3, 25 KO).

«Приятно выступить перед своими болельщиками, почувствовать их энерги, которая мне помогала. Я знал, что будет война. Ортис выжал максимум из меня. Но я шел вперед в течение всего боя и, как и предсказывал, выиграл.

Я готов к любому сопернику, которого поставят передо мной. Я еще на многое способен, и я все еще занимаюсь боксом ради чемпионского пояса».

Напомним, ранее Герреров очень равном поединке победил Ортиса.

Карен Агабекян
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Виктор Ортис Роберт Герреро

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