Ветераны снова в деле. Роберт Герреро победил Виктора Ортиса. Как это было
Герреро: «Я занимаюсь боксом ради чемпионского пояса»
Роберт признался, что не будет завершать карьеру
23:01
Роберт Герреро / Фото: Morgan Hill Times
Бывший чемпион мира в двух дивизионах 38-летний американец Роберт Герреро (37-6-1, 20 KO) прокомментировал победу над экс-чемпионом в полусреднем весе Виктором Ортисом
(32-7-3, 25 KO).
«Приятно выступить перед своими болельщиками, почувствовать их энерги, которая мне помогала. Я знал, что будет война. Ортис выжал максимум из меня. Но я шел вперед в течение всего боя и, как и предсказывал, выиграл.
Я готов к любому сопернику, которого поставят передо мной. Я еще на многое способен, и я все еще занимаюсь боксом ради чемпионского пояса».
Напомним, ранее Герреров очень равном поединке победил Ортиса.
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