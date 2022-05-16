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Ще один хлопець полює за російською головою. Рамірес вимагає від Бівола не тікати

Гільберто планує знищити російського чемпіона
Бокс Профессиональный бокс
16:18
Ще один хлопець полює за російською головою. Рамірес вимагає від Бівола не тікати
Гільберто Рамірес / Фото: Golden Boy Promotions

Екс-чемпіон світу у другій середній вазі та претендент на пояс WBA Super у напівважкому дивізіоні Гільберто Рамірес (44-0, 30 KO) в інтерв’ю DAZN заявив, що хоче бій з чемпіоном Дмитром Біволом (20-0, 11 КО).

«Всі знають, що в наступному бою я хочу битися з Біволом. Годі тікати. Обов’язково підпиши контракт наступного разу. Я йду за тобою.

Я сильніший, розумніший, більший за нього, а ще й красивіший».

Нагадаємо, раніше Рамірес в ілюмінаторі знищив Дамініка Бьоселя.

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Новости: Бокс

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