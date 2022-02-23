41-летний Ригондо не намерен завершать карьеру
Гильермо Ригондо vs Винсент Астролабио. Онлайн трансляция
Все главные события боя на XSPORT.ua
20:35
Гильермо Ригондо, Винсент Астролабио
26 февраля в Дубаи 41-летний ветеран из Кубы Гильермо Ригондо (20-2, 13 KO) проведет поединок против Винсенте Астролабио (16-3, 12 KO) за вакантный титул WBC International в легчайшем весе.
Ригондо свой крайний бой провел в августе 2021 года, уступив решением судей Джону Риэлю Касемиро.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 23:00.