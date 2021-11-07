«Гимн Украины звучал на грандиозном первенстве». Захареев прокомментировал победу на чемпионате мира

Юрий Захареев / Фото: Facebook ФБУ

Чемпион мира Юрий Захареев в своем Instagram прокомментировал победу на мировом первенстве в Белграде, Сербия:



Было очень тяжело, как морально, так и физически.

Ощущалась огромная ответственность за нашу большую команду и страну, так как выйти в бои

за медали удалось только мне, но все же все получилось и наш гимн звучал на этом грандиозном первенстве.

Хочу выразить слова благодарности всем тем, кто болел за меня у экранов телевизоров, всем, кто смог проделать долгий путь и приехать лично.

Особенно хочется поблагодарить всю нашу команду, Федерацию бокса Украины, Федерацию бокса Одесской области и лично:

президента Федерации бокса Украины Продивуса Владимира Степановича;

первого вице-президента Федерации бокса Украины Шенцева Дмитрия Алексеевича;

президента Федерации бокса Одесской области Халида Мусаева;

вице-президента Харьковской областной федерации бокса Манчака Александра.

Отдельная благодарность моему другу и наставнику Александру Михалеву за то, что он всегда рядом, исполнительному директору федерации бокса Украины Донатасу Пискуну и конечно же моему тренеру Игоря Юрескула за его заботу и переживания!! Вместе мы это сделали.