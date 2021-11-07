«Гимн Украины звучал на грандиозном первенстве». Захареев прокомментировал победу на чемпионате мира
Чемпион мира Юрий Захареев в своем Instagram прокомментировал победу на мировом первенстве в Белграде, Сербия:
Завершился чемпионат мира по боксу среди мужчин проходивший в Белграде, Сербия.
Было очень тяжело, как морально, так и физически.
Ощущалась огромная ответственность за нашу большую команду и страну, так как выйти в бои
за медали удалось только мне, но все же все получилось и наш гимн звучал на этом грандиозном первенстве.
Хочу выразить слова благодарности всем тем, кто болел за меня у экранов телевизоров, всем, кто смог проделать долгий путь и приехать лично.
Особенно хочется поблагодарить всю нашу команду, Федерацию бокса Украины, Федерацию бокса Одесской области и лично:
президента Федерации бокса Украины Продивуса Владимира Степановича;
первого вице-президента Федерации бокса Украины Шенцева Дмитрия Алексеевича;
президента Федерации бокса Одесской области Халида Мусаева;
вице-президента Харьковской областной федерации бокса Манчака Александра.
Отдельная благодарность моему другу и наставнику Александру Михалеву за то, что он всегда рядом, исполнительному директору федерации бокса Украины Донатасу Пискуну и конечно же моему тренеру Игоря Юрескула за его заботу и переживания!! Вместе мы это сделали.
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко.
Напомним, что Захареев стал самым молодым украинским чемпионом мира.
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