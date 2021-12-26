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Глава AIBA: «Бойцы MMA – это спортсмены, которые не смогли состояться в борьбе, в боксе, в рукопашных боях»
Умар Кремлев заявил, что бокс чище MMA
14:58
Умар Кремлев / Фото: AIBA
Глава Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев в интервью каналу Россия 24 сравнил бокс и ММА, попутно оскорбив бойцов смешанных единоборств.
«Некоторые пытаются сравнить смешанные единоборства и бокс, но понимаете – никогда в жизни ММА не получат те финансы, которые может получить бокс. Бокс любят во всём мире и в каждой стране, и он более популярен. В боксе есть культура спорта, а там – она отсутствует. Что такое смешанные единоборства? Это те спортсмены, которые не смогли состояться в борьбе, в боксе, в рукопашных боях... И они естественно уходят в ММА, пытаясь себя реализовать. Но я за то, чтобы развивались классические виды спорта. Там есть культура, дисциплина, там ты не нарушаешь правил, лежачих не бьёшь и тому подобное. У тебя поведение правильное.
Вот если взять статистику за пандемию. Сколько мы видели скандалов с бойцами ММА. Бабушек грабили... Куда ведь они уходят в итоге? И самое плохое, что у них мышление: если ударили, надо добивать. Не хочется говорить про негатив, но хочется пожелать разным федерациям ММА: помимо развития спорта, нужно заниматься воспитанием спортсменов. Сейчас все хотят заработать денег и хайпануть. Вот из-за за этого я не поддерживаю смешанные единоборства, поскольку там нет культуры спорта».
Напомним, ранее организация Кремлева выплатила 10 млн долларов долга.
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