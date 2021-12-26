﻿Глава AIBA: «Бойцы MMA – это спортсмены, которые не смогли состояться в борьбе, в боксе, в рукопашных боях»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 13
Завтра 13
Развернуть Свернуть
Хоккей (1 событие из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
15:00 Мариуполь - Краматорск 2:4 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
19:00 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 101:87 Окончен
21:30 Милуоки Бакс - Бостон Селтикс 117:113 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Лидс : Перенесен
17:00 Манчестер Сити - Лестер -:- Запланирован
17:00 Тоттенхэм - Кристал Пэлас -:- Запланирован
17:00 Вест Хэм - Саутгемптон -:- Запланирован
17:00 Норвич - Арсенал -:- Запланирован
19:30 Астон Вилла - Челси -:- Запланирован
Хоккей (3 события из 6) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
21:00 Финляндия - Германия -:- Запланирован
23:30 Россия - Швеция -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
13:00 Белый Барс - СК Сокол 2:7 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
00:00 Финикс Санс - Голден Стэйт Уорриорз 107:116 Окончен
03:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Бруклин Нетс 115:122 Окончен
05:30 Юта Джаз - Даллас Маверикс 120:116 Окончен
22:30 Майами Хит - Орландо Мэджик -:- Запланирован
Футбол (1 событие из 1) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 11) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чехия - Канада -:- Запланирован
04:30 США - Словакия -:- Запланирован
21:00 Австрия - Финляндия -:- Запланирован
23:30 Россия - Швейцария -:- Запланирован
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Краматорск - Донбасс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Сакраменто Кингз - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
01:00 Кливленд Кавальерс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
01:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:00 Сан-Антонио Сперс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

﻿Глава AIBA: «Бойцы MMA – это спортсмены, которые не смогли состояться в борьбе, в боксе, в рукопашных боях»

Умар Кремлев заявил, что бокс чище MMA

Бокс Аматорский бокс
14:58
﻿Глава AIBA: «Бойцы MMA – это спортсмены, которые не смогли состояться в борьбе, в боксе, в рукопашных боях»
Умар Кремлев / Фото: AIBA

Глава Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев в интервью каналу Россия 24 сравнил бокс и ММА, попутно оскорбив бойцов смешанных единоборств.

«Некоторые пытаются сравнить смешанные единоборства и бокс, но понимаете – никогда в жизни ММА не получат те финансы, которые может получить бокс. Бокс любят во всём мире и в каждой стране, и он более популярен. В боксе есть культура спорта, а там – она отсутствует. Что такое смешанные единоборства? Это те спортсмены, которые не смогли состояться в борьбе, в боксе, в рукопашных боях... И они естественно уходят в ММА, пытаясь себя реализовать. Но я за то, чтобы развивались классические виды спорта. Там есть культура, дисциплина, там ты не нарушаешь правил, лежачих не бьёшь и тому подобное. У тебя поведение правильное.

Вот если взять статистику за пандемию. Сколько мы видели скандалов с бойцами ММА. Бабушек грабили... Куда ведь они уходят в итоге? И самое плохое, что у них мышление: если ударили, надо добивать. Не хочется говорить про негатив, но хочется пожелать разным федерациям ММА: помимо развития спорта, нужно заниматься воспитанием спортсменов. Сейчас все хотят заработать денег и хайпануть. Вот из-за за этого я не поддерживаю смешанные единоборства, поскольку там нет культуры спорта».

Напомним, ранее организация Кремлева выплатила 10 млн долларов долга.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Умар Кремлев AIBA

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бывший покровитель Гассиева считает, что время Мурата ушло
Бывший покровитель Гассиева считает, что время Мурата ушло
Бокс Профессиональный бокс
05 декабря 12:57
1

Новости: Бокс

Промоутер Джошуа: «Фьюри не сможет откупиться от Уайта»
Промоутер Джошуа: «Фьюри не сможет откупиться от Уайта»
Профессиональный бокс
15:36
﻿Глава AIBA: «Бойцы MMA – это спортсмены, которые не смогли состояться в борьбе, в боксе, в рукопашных боях»
﻿Глава AIBA: «Бойцы MMA – это спортсмены, которые не смогли состояться в борьбе, в боксе, в рукопашных боях»
Аматорский бокс
14:58
Ломаченко отправил свои золотые медали на переплавку в Россию
Ломаченко отправил свои золотые медали на переплавку в Россию
Профессиональный бокс
14:33
«Это напоминало лучшие годы Роя Джонса», Катмен Ломаченко – о поединке украинца с Комми
«Это напоминало лучшие годы Роя Джонса», Катмен Ломаченко – о поединке украинца с Комми
Профессиональный бокс
12:50
Украинский боксер проиграл финал чемпионата Европы. В 2022 году хочет вернуть россиянину должок
Украинский боксер проиграл финал чемпионата Европы. В 2022 году хочет вернуть россиянину должок
Аматорский бокс
12:08
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Профессиональный бокс
11:59
Ортис: «Топам просто не хватает духа для боя со мной»
Ортис: «Топам просто не хватает духа для боя со мной»
Профессиональный бокс
10:58
Камбосос: «Надеюсь, что Лопес восстановится после этого поражения»
Камбосос: «Надеюсь, что Лопес восстановится после этого поражения»
Профессиональный бокс
10:27
Отец Бенавидеса уверен, что Альварес не вернется в суперсредний вес, чтобы избежать боя с его сыном
Отец Бенавидеса уверен, что Альварес не вернется в суперсредний вес, чтобы избежать боя с его сыном
Профессиональный бокс
09:58
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
24
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
42
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
6
Все новости