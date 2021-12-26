﻿Глава AIBA: «Бойцы MMA – это спортсмены, которые не смогли состояться в борьбе, в боксе, в рукопашных боях»

Умар Кремлев / Фото: AIBA

Глава Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев в интервью каналу Россия 24 сравнил бокс и ММА, попутно оскорбив бойцов смешанных единоборств.



Вот если взять статистику за пандемию. Сколько мы видели скандалов с бойцами ММА. Бабушек грабили... Куда ведь они уходят в итоге? И самое плохое, что у них мышление: если ударили, надо добивать. Не хочется говорить про негатив, но хочется пожелать разным федерациям ММА: помимо развития спорта, нужно заниматься воспитанием спортсменов. Сейчас все хотят заработать денег и хайпануть. Вот из-за за этого я не поддерживаю смешанные единоборства, поскольку там нет культуры спорта».