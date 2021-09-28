Бенавидес: «Драка Канело и Планта на пресс-конференции поможет продать бой»
Глава Showtime: «Плант залез под кожу Канело, чего ранее еще никто не делал»
Эспиноза впервые увидел, как Альвареса вывели из равновесия
28 сентября 08:45
Альварес - Плант / Фото: Getty Images
Президент телеканала Showtime Стивен Эспиноза уверен, что чемпион второго среднего веса Калеб Плант (21-0, 12 КО) смог психологически зацепить мексиканца Сауля Альвареса
(56-1-2, 38 КО). Слова эксперта приводит портал boxingnews24.com.
«Все похоже на то, что Калеб залез под кожу Канело, чего ранее еще никто не делал. Мы ранее не видели, когда Канело так терял самообладание. Мне кажется, что он не хотел этого. По крайней мере вся его манера поведения и подход не соответствуют этому.
Сауль всегда уважительно относился к боксу, и это всегда его отличало. Я успел поговорить с ним после пресс-коференции, и он извинился за произошедшее. Также он не стал говорить, что стычка даст больше заработать на PPV».
Напомним, ранее Альварес подрался с Плантом во время битвы взглядов.
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