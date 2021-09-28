Глава Showtime: «Плант залез под кожу Канело, чего ранее еще никто не делал»

Альварес - Плант / Фото: Getty Images

Президент телеканала Showtime Стивен Эспиноза уверен, что чемпион второго среднего веса Калеб Плант (21-0, 12 КО) смог психологически зацепить мексиканца Сауля Альвареса (56-1-2, 38 КО). Слова эксперта приводит портал boxingnews24.com.



Сауль всегда уважительно относился к боксу, и это всегда его отличало. Я успел поговорить с ним после пресс-коференции, и он извинился за произошедшее. Также он не стал говорить, что стычка даст больше заработать на PPV».