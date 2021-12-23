WBO перенесла торги по поединку Андраде – Алимханулы
Глава Top Rank назвал сроки титульного поединка между Андраде и Алимханулы
Арум назвал казахстанца лучшим средневесом мира
08:41
Андраде и Алимханулы / Фото - kazlenta.kzПрезидент промоутерской компании Top Rank Боб Арум в Twitter заявил, что казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11-0-0, 7 KO) в ближайшем будущем проведет поединок за титул чемпиона мира.
«Казахстанский воин Жанибек Алимханулы, который сразится за титул WBO в среднем весе в начале следующего года, оставит свой след в 2022 году. Он – лучший средневес в мире».
Ныне поясом чемпиона мира WBO владеет американец Деметриус Андраде (31-0-0, 18 KO), а Алимханулы является обязательным претендентом.
Ранее сообщалось, что WBO перенесла промоутерские торги за право организации титульного поединка в среднем дивизионе между Андраде и Алимханулы.
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