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Глава WBC: «Безсумнівно, що Уайлдер побореться за вакантний титул»

Деонтей може стати першим претендентом на пояс, якщо Ф'юрі завершить кар'єру
Бокс Профессиональный бокс
08:56
Глава WBC: «Безсумнівно, що Уайлдер побореться за вакантний титул»
Деонтей Уайлдер / Фото: boxingscene

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман розповів про розмову з колишнім чемпіоном світу в суперважкій вазі Деонтеєм Уайлдером (42-2-1, 41 КО), який планує повернутися в бокс. Слова Сулеймана приводить портал boxingscene.com.

«Безсумнівно, що Деонтей побореться за вакантний титул, оскільки він посідає перше місце у рейтингу та є основним претендентом. Я розмовляв із ним кілька місяців тому. У нього все чудово і він з нетерпінням чекає на відновлення своєї боксерської кар'єри».

Нагадаємо, Уайлдер останній бій провів у жовтні 2021 року, коли він достроково програв Тайсону Ф'юрі.

Карен Агабекян
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