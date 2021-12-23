Гвоздик: «Ломаченко разберет Камбососа по запчастям»
Глава WBC: «Камбосос заслуживает признания как абсолютный чемпион, и нас ждут отличные бои»
Маурисио Сулейман вновь объяснил концепцию франшизного титула
09:27
Маурисио Сулейман / Фото - wbcboxing.comПрезидент WBC Маурисио Сулейман назвал франшизного чемпиона WBC и обладателя поясов WBA, IBF и WBO в легком дивизионе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) абсолютным чемпионом мира, хотя в этом весе у WBC есть чемпион мира Девин Хэйни (27-0, 15 КО).
Функционер вновь попытался объяснить концепцию франшизного титула.
«Что произошло с франшизным титулом в легком весе? Как можно видеть сейчас, он дал нам семь-восемь боев на самом высоком уровне и даст еще больше. Я прошу прощения за путаницу, которая может возникнуть у поклонников бокса, я прошу прощения за непонимание в среде журналистов, прошу прощения у маньяков статистики, которые говорят: «Боже мой, что это?».
«Если посмотреть на послужные списки, то в них всегда есть сноски. Я придерживаюсь того, что боксеры должны чаще боксировать и у них должно быть больше возможностей и я горжусь этим. Такое случается не в каждой весовой категории».
«Девин Хэйни владеет титулом WBC, он первоклассный чемпион WBC, он вырос в выдающегося чемпиона… Как я сказал, Камбосос победил Лопеса, который победил Ломаченко, поэтому я считаю, что он заслуживает признания как абсолютный чемпион, и нас ждут отличные бои».
Напомним, ранее Хэйни сам заявил о желании провести бой с Камбососом.